Nuovi alloggi popolari | entro dicembre dovranno essere ultimati

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’investimento era lievitato in maniera esponenziale, tanto che agli oltre 4 milioni inizialmente stanziati era stata aggiunta una cospicua iniezione di ulteriori fondi per 3,7 milioni nel novembre del 2023: anche per il cantiere delle nuove palazzine che si affacciano su via Nazario Sauro e via delle Rose, doveconvivereSap Aler e del Comune, pare che i tempi che impongono la fine lavoriil 2024 dopo l’ultima ripartenza verranno rispettati. L’obiettivo da raggiungere, infatti, è arrivare a portare a termine la realizzazione di 59di edilizia residenziale pubblica di cui 37 di competenza Aler e 22 del Comune di Legnano. I lavori erano iniziati nel 2016 e la "fine lavori" era inizialmente prevista per il 2018: l’investimento allora messo a bilancio era di circa 4,3 milioni, ma i soliti problemi con l’impresa che si stava occupando della realizzazione dell’opera avevano bloccato tutto.