Cesena l’assenza di don Daniele Autogestione in parrocchia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Per nulla paralizzata, anzi in piena funzione, è l’intensa attività pastorale estiva nelle parrocchie di Villachiaviche e Gattolino, con il parroco donBosi in ritiro spirituale concordato con il vescovo Douglas Regattieri in un monastero fuori Regione. Sul sacerdote sono circolate voci su una presunta relazione con una donna. È scattata, appena verificatasi la lontananza del prete, unadei laici del tutto naturale, visto che i meccanismi sono perfettamente oliati grazie al fatto che uno dei tanti meriti riconosciuti a donBosi, oltre alle grandi capacità di gestione dell’oratorio, è quello di aver coinvolto e responsabilizzato i laici prima a Villachiaviche, in cui è parroco da oltre dieci anni, e poi a Gattolino,che gli è stata affidata due anni fa.