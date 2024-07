Regione Lombardia vuole chiedere il controllo di Trenord entro il 2028

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024)ha intenzione diildi tutto il capitale sociale di, la principale azienda che gestisce il trasporto pubblico ferroviario lombardo. Attualmente, l’azienda è controllata al 50 per cento da Trenitalia, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato, e per un altro 50 per cento dal gruppo Ferrovie Nord Milano. Quest’ultimo, a sua volta, è controllato per circa il 57 per cento dalla, per il 15 per cento da Ferrovie dello Stato e per il 28 per cento da privati. Al presidente della, Attilio Fontana, è stato chiesto se intendesseil 51 per cento della proprietà dila fine del suo mandato, che durerà fino a inizio. Ha risposto: “Stiamo discutendo. Forse non proprio il 50 per cento più uno ma tutto il capitale sociale.