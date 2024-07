Quanto costa una settimana al mare o in montagna | gli aumenti per le famiglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Macerata, 2 luglio 2024 – Per una vacanza di unain una località balneare, una famiglia di quattro persone, composta da due adulti e due minori, spenderà 6.377,30 euro, il 10% in più rispetto allo scorso anno; la spesa per un soggiorno della stessa durata in una località di, invece, sarà di 4.678,84 euro, il 4% in più rispetto al 2023. Èrileva la Federconsumatori, secondo il cui Osservatorio il 41,3% degli italiani andrà in vacanza, il 2,3% in più rispetto ad un anno fa. “Nella maggior parte dei casi, però (il 52,7%) si tratterà di un soggiorno “ridotto”, di 3-5 giorni, cercando ospitalità da amici e parenti”, evidenzia il presidente provinciale Lorenzo Longo. Anche per quest’anno si conferma la tendenza a rimanere entro i confini nazionali (oltre l’80% degli italiani farà questa scelta), anche a causa del rincaro dei voli, il 13% in più, sulle tratte europee.