QC Summer | musica sport e benessere alpino

(Di martedì 2 luglio 2024) I centri QC si animano in vista dell’estate Con l’arrivo dell’estate i centri QC si confermano il luogo ideale in cui collezionare dolci momenti di spensieratezza. Ingressi e soggiorni da sogno svelano l’incanto di un mondo diche si veste di nuova meraviglia in ogni stagione e che quest’anno si prepara a sorprendere con tanti nuovi appuntamenti all’insegna della, delloe della bellezza. Fresche oasi di città offrono la possibilità di evadere dalla frenesia del quotidiano e dalle calde temperature per recuperare le energie, abbandonandosi a infiniti bagni di luce e idromassaggi rivitalizzanti. Aria pura e tramonti mozzafiato rendono invece ancora più magiche le destinazioni di montagna di Dolomiti, Bormio, Pré Saint Didier e San Pellegrino che, fino al 30 settembre, stupiranno i loro ospiti con le “QCSymphony”, imperdibili venerdì serali.