Pesca Campionato senior si parte a Ostellato

(Di martedì 2 luglio 2024) E’ stato il campo di gara modenese del Cavo Lama a Novi di Modena ad ospitare le gare di apertura dei Campionati Italianies, Master e Veterani. Le nazionali Master e Veterani hanno ottenuto importanti risultati quest’anno per l’agonismo nazionale infatti ad inizio del mese di giugno hanno presoai Campionati del Mondo di categoria a Plovdiv in Bulgaria, portando in Italia entrambi i titoli mondiali. IlItaliano Individualees è articolato in tre prove, dopo la fase selettiva andrà a cominciare il giorno 14 luglio a, per poi proseguire il 31 agosto e 1 settembre nel Canale 8000 a l’Aquila. Si sono garantiti il passaggio del turno e quindi la possibilità di gareggiare nella prima prova Simone Ferioli, Manuel Cancelli, Tiziano Pellegatti e Luciano Dondi della PS FE Casumaresi Tubertini , Elio Bianchini della Canne Estensi Colmic.