LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | staffette azzurre da sogno! 4×100 sl uomini e donne d’oro! Italia prima nel medagliere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.39: per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani con la seconda giornata deglidia Vilnius 18.37: Valente e Bertoni in finale nei 200 stile libero, Sara Curtis in finale nei 50 dorso, Daniele Del Signore in finale nei 50 dorso, Martina Fanunzi e Irene Mati in finale nei 50 rana, Palmisani in finale nei 200 farfalla. Questi glini che vedremo domani a caccia del podio 18.36: L’si prende subito il primo posto nel, con due ori nella giornata di apertura. Bravissimi i velocisti azzurri, sia tra gliche tra le, a portare a casa un doppio oro pesante. Peccato per il quarto posto di Giada Alzetta nei 400 misti ad un soffio dal bronzo 18.