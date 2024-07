La federazione multata di 4 milioni per eccesso di posizione dominante nell’organizzazione di tornei giovanili | già annunciato il ricorso al Tar Figc sanzionata dall’Antitrust il 4 novembre le elezioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) ISERLOHN (Germania) Dopo la pioggia di critiche seguite all’eliminazione dagli Europei di una squadra senza gioco e senza orgoglio e una conferenza stampa in cui ha barricato di parole la poltrona e la panchina respingendo ai mittenti le richieste di dimissioni, cambia strategia Gabriele Gravina. Ieri mossa a sorpresa del presidente della Federcalcio (il cui mandato scade nel marzo del 2025) che ha deciso di accelerare i tempi per le nuove. C’è già una data visto che l’Assemblea si terrà all’Hilton di Fiumicino il 4. Il futuro ai piani alti di via Allegri mette in agitazionee Lega in un momento confuso e delicato. "Andremo in un confronto democratico, quella è l’unica sede", aveva detto sabato Gravina, facendo sapere di non pensare, al momento, ad una nuova candidatura.