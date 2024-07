Infortunio sul lavoro a Robbio | operaio appoggia la mano su una macchina sfogliatrice in funzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024)(Pavia), 2 luglio 2024 – Ha riportato una gravissima lesione a una. Undi 36 anni, alin una ditta di compensati, è stato soccorso nella prima mattina di oggi, martedì 2 luglio. Erano da poco passate le 7 quando sono stati chiamati i soccorsi sanitari di Areu, intervenuti nello stabilimento a, in via Novara, sia con ambulanza e auto medica, sia con l'elisoccorso fatto decollare da Milano. Per le condizioni del ferito e per la tipologia delle lesioni, è stato disposto il trasporto con l'elicottero in codice giallo verso l'ospedale Circolo di Varese, sede del servizio Microchirurgia della, specializzato nella ricostruzione dei tendini. L'rimasto ferito nell'sulnon è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata in attesa della valutazione clinica della grave lesione riportata.