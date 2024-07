Il Tour è passato da Certaldo da San Leo e…dove è nato Guido!

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 2 luglio 2024) Certo non é il San Leo Aretino dopo il ponte di Pratantico, prima di arrivare a Indicatore, dove c’è la colonna Leopoldina. Da quel posto, con un Tigrotto rosso OM con sovrasponde in legno, mi arrivava una volta ogni tre mesi un carico di erba medica disidradata, che io miscelavo per i mangimi dei conigli, ovini e in basse percentuali per vitelli, mucche e maiali, e pure polli. L’ autista e proprietario era un uomo di media statura e di grossa corporatura, pelato al centro e ricci bianchi dalle parti, con un piede piu piccolo rispetto all’altro, forse da paralisi infantile, portava infatti sempre sia in estate che inverno degli scarponcelli tondi e forse fatti a mano su misura, o ne aveva comprato due paia di differente misura. In estate arrivava con una camiciola, che indicava che aveva insaccato la farina, era verde come i pantaloni grigi e le scarpe nere.