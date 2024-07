F lli Morgese accordo con Casolaro Hotellerie | nuove opportunità nel settore Horeca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) F.llisrl con l’insegna Eurocash sigla una partnership con F.lliSpa combinando il comparto “cash and carry” con quello delle forniture alberghiere, introducendo un format in linea con leesigenze del mercato. L’obiettivo è rinnovare i negozi fisici e potenziare la multicanalità, ampliando i servizi nel mondocon un’offerta sempre più diversificata. in foto CarloIl cash and carry Eurocash di Maddaloni dedicato alla vendita all’ingrosso rivolta a rivenditori al dettaglio ora ospita un reparto curato dacon una selezione più ampia di attrezzature per la ristorazione e pizzerie. Questa sinergia nasce con l’intento di incontrare le esigenze dei professionisti delcon una selezione integrata di prodotti food e non food, in un unico luogo fisico.