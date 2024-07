Cina | rilascia licenze digitalizzate di immatricolazione veicoli

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) Pechino, 02 lug – (Xinhua) – Il ministero cinese della Pubblica Sicurezza ieri ha iniziato la sperimentazione di una politica di digitalizzazione delledi registrazione deiin 60 citta’ per perfezionare i servizi di gestione del traffico. La legge cinese impone ai conducenti di portare con se’ sia la patente di guida che il certificato didel veicolo durante la guida. Ieri il ministero hato oltre 2,15 milioni diin 60 citta’, tra cui Pechino e Tianjin. L’ente ha anche migliorato i servizi di traffico online per promuovere un programma di sovvenzioni per la sostituzione delle auto sulla piattaforma di gestione del traffico 12123, di cui hanno beneficiato oltre 63.000 automobilisti.