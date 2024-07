Cosa cambia per Meloni dopo le elezioni in Francia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lelegislative francesi sono decisive anche per il futuro dell’Italia e del governo guidato da Giorgiain Ue. Lo sa bene la presidente del Consiglio, che sperava in una vittoria netta già al primo turno del Rassemblement National di Marine Le Pen. Non tanto per i loro rapporti, essendo in due gruppi diversi all’Europarlamento, ma per la possibilità di indebolire Emmanuel Macron nella partita sui vertici Ue. Il primo round di questo match l’ha vinto senza dubbio Macron, con l’Italia isolata sui top jobs. Ma oraspera di poter, almeno in parte, ribaltare la situazione ottenendo un commissario di peso, magari proprio a scapito della. Ma per capiresuccederà bisognerà aspettare un’altra settimana, con il secondo turno dellefrancesi.