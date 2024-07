Cinema sotto le stelle | nella villa comunale di Maddaloni parte il cinema all’aperto

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 1 luglio 2024). Vi abbiamo preannunciato nelle settimane trascorse un’estate maddalonese 2024 ricca di eventi e di serate per tutti i gusti ed ogni età. Giovedì 4 luglio, come da cartellone, rila stagione teatrale nel cortile della Fondazione “ggio dei Ragazzi”, la piazzapiazza nel centro della città. Il primo degli otto spettacoli della rassegna teatrale curata da Michele Cupito, dal titolo “I morti non fanno dolore”, è messo in scena dalla compagnia teatrale Fssl con la regia di Domenico Palmiero. Si ricorda che tutti gli spettacoli sono gratuiti previa prenotazione ai numeri indicati sulla locandina. La novità di quest’anno è che anche i cinefili avranno un cartellone dedicato. Oltre al teatro, l’assessore Caterina Ventrone ha voluto arricchire il cartellone con una rassegnatografica, anche questa completamente gratuita.