Disastro Italia Spalletti | Nazionale? Stessa pesantezza di quando lotti per la salvezza in C1

(Di domenica 30 giugno 2024) “Sono quello che ha più responsabilità, ma è un giochino che non faccio quello di tornare indietro, nella mia vita sono sempre stato attento a quello che devo fare successivamente, indietro non ci posso tornare, è chiaro che per quello che si è visto qualche cosa ho sbagliato, ho tentato di ringiovanire un po’ la squadra, siccome rimango qui, in futuro sarà fatto ancora di più”. Lo ha detto il ct dell’, Luciano, nella conferenza a Iserlohn all’indomani dellasa eliminazione dellaagli ottavi di Euro 2024: “Non sono stato il migliorpossibile. Leggo che mi è stato attribuito di aver alzato troppo i toni, di aver fatto uso di miti da seguire, ma questo è impostato a tutta la mia vita, ci vogliono sempre degli esempi da seguire.