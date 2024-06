Palio il Nicchio vince la prima prova Al canape sei cavalli esordienti e due fantini al debutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 29 giugno 2024) Siena, 29 giugno 2024 - E’ il, con Elias Mannucci detto Turbine su Akida, una cavalla esordiente, are ladeldi Provenzano. Dopo che nell’Entrone i capitani si erano scambiati abbracci ed impressioni. L’atmosfera era frizzante, a tratti elettrica. L’ordine alè quello di estrazione per cui uno dei grandi favoriti di questo, Scompiglio su Ungaros nel Valdimontone dove ha già vinto nel 2012, è al primo posto. Quindi Bellocchio su Viso d’Angelo, cavallo della scuderia Atzeni, che è nella Pantera, e Mattia Chiavassa su Brivido sardo nel Bruco. Per adesso non ha un nome in Piazza il fantino poiché debutterà il 2 luglio. Grandine è sul veloce Ares Elce nel Leocorno, Tempesta su Zenios nella Lupa, entra fra i canapi Tamurè su Criptha nella Civetta.