Il nuovo allenatore detta la linea Zirkzee e Calafiori sono i nodi da sciogliere Il tecnico | Tante sirene dobbiamo resistere

(Di sabato 29 giugno 2024) Cidue partite e due date dell’Europeo di Germania cerchiate di rosso nell’agenda di Sartori e Di Vaio: l’Italia-Svizzera di oggi e l’Olanda-Romania di martedì. Facile coglierne le ragioni. Il cammino di Italia e Olanda è strettamente intrecciato alle tempistiche sul futuro, rispettivamente, di Riccardo(che oggi peraltro, in quanto squalificato, salterà l’ottavo con la Svizzera dei tre rossoblù Freuler, Aebischer e Ndoye) e Joshua. Fino a quando le due nazionali continueranno la loro corsa a Euro 2024 sarà complicato affrontare, per entrambi, la partita del futuro. Ovviamente tra i due c’è una differenza fondamentale: mentre peril Bologna ha il coltello dalla parte del manico in quanto proprietario a pieno titolo del suo cartellino perla partita la giocheranno soprattutto Joshua e il suo agente, e questo in virtù della clausola dei 40 milioni che vale per tutti i potenziali acquirenti.