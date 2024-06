Il business plan lo fanno le giocatrici | Così rilanciamo la pallamano a Casalgrande

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Il nuovodella? Lo hanno redatto ledi Serie A, che hanno smesso per un attimo maglietta e pantaloncini, indossando camicia e cravatta davanti al computer. Il gol più importante da realizzare prima dell’inizio della nuova stagione a settembre è quello di sconfiggere un momento di difficoltà societario che ha visto mettere in dubbio anche l’iscrizione alla massima serie, oggi scongiurata grazie ad un ulteriore supporto del main sponsorPadana e altre aziende locali che hanno deciso di dare una mano alla bella realtà sportiva., come in una sorta di vera cooperativa, le donne guidate dalla capitana-bomber Ilenia Furlanetto e dal portiere Elisa Ferrari, si sono rimboccate le maniche dando un grande aiuto al club, in una forma originale e inedita per chi di solito deve pensare solo al campo.