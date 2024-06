Simone Molinari Bellagio e George Clooney | Un Nuovo Capitolo sul Lago di Como

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di venerdì 28 giugno 2024) Immobili di Lusso: Il Successo di, rinomato imprenditore e proprietario del brand “Il Sogno Luxury Apartments s.r.l.”, è il punto di riferimento per le celebrità in cerca di proprietà esclusive in Italia. Anche a Forte dei Marmi, la gemma della Versilia,ha registrato un incredibile successo, con un sold out degli immobili gestiti che non si vedeva da anni. Tuttavia, è ache l’imprenditore sta vivendo un momento di particolare fermento, grazie all’interesse di un cliente d’eccezione:. Una Visita a: La Scelta diRecentemente,è stato visto a, dove ha pranzato con la famiglia in un ristorante rinomato. Subito dopo, ha deciso di visitare un immobile esclusivo in vendita, valutandolo come possibile residenza per i suoi ospiti.