L’Europa piazza ordinativi di armi da miliardi di euro per sé e per l’Ucraina | il complesso militare-industriale americano ringrazia

(Di lunedì 24 giugno 2024) La scorsa settimana il presidenteJoe Biden e il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg si sono incontrati per preparare il prossimo summit dell’Alleanza Atlantica, che si terrà proprio a Washington. Quello di luglio è un vertice su cui si stanno concentrando difficoltà politiche, proteste popolari e incognite sul futuro dell’organizzazione. L’unica certezza è checontinuerà a spendere i soldi dei suoi contribuenti per dare lavoro e commesse aldegli Stati Uniti. Biden spinge finché può In questi ultimi mesi del suo mandato presidenziale, Biden sta spingendo al massimo per compattare le alleanze militari di cui gli USA fanno parte. Vuole impegnare il Paese il più possibile sul piano internazionale, per contrastare il probabile isolazionismo del probabile vincitore delle elezioni di novembre, cioè Donald Trump.