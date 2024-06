Teresa Bellanova Sue | Possiamo lavorare con FI Calenda? Troppo rancoroso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giugno 2024 –è una delle punte di diamante di ‘Stati Uniti d’Europa’ nella circoscrizione meridionale. Ex ministra dell’Agricoltura nel Conte II, poi viceministra alle infrastrutture e ai trasporti con Draghi,porta nella battaglia europea il piglio di una lunga militanza nel sindacato a difesa dei braccianti e dei lavoratori del manifatturiero. Cosa dice agli elettori del Sud per chiederne il voto? "Parla la mia storia sindacale, politica e istituzionale. Quindi dico: ecco, io sono questa. Continuerò a battermi per quello in cui ho sempre creduto: lavoro, politiche di sviluppo e agricoltura. Sono i temi che dovranno essere al centro non solo della mia agenda, ma dell’agenda del Parlamento europeo per i prossimi anni”.