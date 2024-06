Maltempo scatta l’allerta meteo | in quali Regioni

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 3 giugno 2024) (Adnkronos) – Il, ancora, non lascia l'Italia. La Protezione Civile ha diramato per la giornata odierna un'allertagialla per rischio temporali in ottosia del Nord che del Sud. La prima parte della settimana sarà, infatti, caratterizzata da temporali e forte vento. Per questo èto l'avvisoper l'Abruzzo, la Lombardia, L'articolo: inproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .