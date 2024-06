Fine dei mesi di caldo da record nel mondo | si ferma El Nino cosa cambia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il fenomeno meteorologico Elsi avvia verso la conclusione, e con esso l'aumento senza precedenti delle temperature a livello globale si prenderà una pausa, che però sarà solo temporanea. Lo ha stabilito nel suo ultimo bollettino l'agenzia dell'Onu specializzata nel monitoraggio delle condizioni meteo nel. «Il fenomeno El, che nel 2023/24 ha contribuito ad alimentare un aumento delle temperature globali e delle condizioni meteorologiche estreme in tutto il, mostra segni di essere in via di esaurimento. Probabilmente ci sarà un ritorno alle condizioni di La Nina entro ladell'anno», indica l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) citando due fenomeni meteorologici naturali con impatti quasi opposti. La probabilità che La Nina torni a prevalere nel periodo luglio-settembre è del 60%, mentre sale al 70% per il ciclo agosto-novembre, secondo l'OMM, che ritiene che al contrario, «il rischio di una ricomparsa di Elsarà trascurabile in questo periodo».