Calano i flussi dalla Norvegia e aumenta la domanda asiatica quotazioni del gas sui massimi dell’anno a 39 euro

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ledel gas iniziano a raggiungere livelli di guardia. Sul mercato di Amsterdam, riferimento per gli scambipei, una megawatt ora si vende a quasi 39, valori che non si vedevano dallo scorso dicembre e ben al di sopra delle medie storiche del periodo. L’incremento rispetto alle chiusura di venerdì è del 13%. Due i fattori che contribuiscono all’aumento. Il primo è l’interruzione non programmata dell’impianto norvegese di Nyhamna. Laè uno dei principali fornitoripei, il cui ruolo è diventato ancora più strategico mentre la Ue cerca di tagliare il “cordone ombelicale energetico” che la legava alla Russia. Idi gas norvegese nel terminal britannico di Easington , punto di ingresso per un terzo dell’offerta totale della Gran Bretagna, sono crollati a zero.