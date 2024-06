Tour de France 2024 cresce l' ottimismo per la presenza di Vingegaard e Van Aert

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giugno– Archiviato ormai da una settimana il Giro d'Italia, nel mondo del ciclismo comincia la lunga marcia di avvicinamento alde, al via sabato 29 giugno, con le due corse considerate storicamente di preparazione: il Giro del Delfinato, scattato oggi, e il Giro di Svizzera, in partenza domenica 9 giugno. A nessuna delle due gare saranno al via Jonase Wout Van, ancora al lavoro, tra l'altro insieme, per recuperare in tempo per la Grande Boucle. Le ultime sulle condizioni die VanLa prima buona notizia, registrata ormai settimane fa, è che entrambi sono tornati in bici dopo le gravissime cadute occorse rispettivamente al Giro dei Paesi Baschie alla Dwars door Vlaanderen: una notizia non scontata dopo la gravità delle condizioni dei due corridori della Visma-Lease a Bike in seguito ai rispettivi incidenti.