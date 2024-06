Milan occhi in Ligue 1 Fofana e Ugarte in lista per la nuova mediana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Un centrocampista di quantità, un centrale difensivo, un esterno: nelladeldel futuro non c’è solo il capitolo attaccante. Inil profilo seguito da tempo è quello di Youssouf: 25 anni, andrà agli Europei con la nazionale francese, nel Monaco ha chiuso la stagione con 35 presenze totali, 4 reti e altrettanti assist. È in uscita e a tal proposito è stato chiaro: "Ho un altro anno di contratto, ma ho parlato del futuro con la dirigenza e non è un segreto. Siamo d’accordo per fare un passo successivo, se non accadrà resterò qui". Il giocatore piace al Psg ("non ne sono ossessionato") e proprio da Parigi potrebbe arrivare l’alternativa: Manuel. Il 23enne nazionale uruguaiano, 25 presenze in1 e 8 in Champions, è stato proposto anche ai rossoneri, tra gli altri club.