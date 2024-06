Mara Venier e gli amici cancellati dopo il caos di Sanremo | Chi mi ha scritto a sorpresa Meloni? Mi è piaciuta con De Luca

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 2 giugno 2024) Con l’ultima puntata di Domenica In oggi 2 giugno,dice di concludere una delle stagioni televisive più difficili che lei ricordi. Anzi, racconta in un’intervista al Messaggero di Andrea Scarpa, «la peggiore di tutte quelle fatte fin qui». Tutta colpa del polverone sollevato dal comunicato della Rai il giornola finale dicon i gesti di Ghali e Dargen D’Amico in solidarietà alla Palestina. Con le polemiche già esplose a poche ore dalla fine del Festival, in studio a Domenica In la tensione era ancora alta, con tanto di accuse alla conduttrice di censura. E verso la fine della puntata,si ritrovò all’improvviso a leggere un comunicato del’Ad Roberto Sergio: «Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre – recitava la nota letta dalla conduttrice – La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta».