Il Bestiario della settimana – Forza Italia resuscita Berlusconi Salvini sul Titanic e l’eccellenza italiana di Magi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 2 giugno 2024) Silvio forever Dopo la morte di Silvioin molti hanno fatto notare come la commemorazione dell’ex leader fosse stata interminabile dentro. Poi Tajani e i suoi hanno deciso di utilizzare il nome disul simbolo anche per le prossime elezioni europee, passando dalla commemorazione alla seduta spiritica. Ora addirittura inhanno pensato di invitare a scriveresulla scheda, nonostante, per ovvie ragioni, Silvio non sia candidato. Andando avanti così altri potrebbero candidare Berlinguer, altri Andreotti, qualcuno Che Guevara e, perché no, anche Topo Gigio. Giusto per restituire credibilità alla politica e combattere l’astensionismo. Mattarella ha da poco firmato il decreto per il via libera di un francobollo commemorativo dedicato a