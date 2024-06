Norme ambientali ceramica penalizzata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Un nutrito gruppo di imprenditori del settore ceramico a confronto con il Ministro Giancarlo Giorgetti, ieri presso Confindustria. Diversi i temi in discussione, stante una contingenza che sta fortemente penalizzando il comparto, stretto tra la cosiddetta ‘transizione energetica’ che comporta extracosti difficili da gestire, tensioni sui mercati di riferimento e criticità diffuse che gli imprenditori del distretto non hanno mancato di far presenti al Ministro. La misura ’Transizione 5.0’, varata dal Governo a marzo, può essere di fondamentale importanza per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica del settore, "ed è per questo incomprensibile l’esclusione dei settori manifatturieri che rientrano nel campo di applicazione dell’ETS, tra i quali la