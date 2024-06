Euro 2024 Di Lorenzo lascia il ritiro dell’Italia | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2024) Non c’è pace per Giovanni Di. Il difensore del Napoli, attualmente coinvolto in una burrasvicenda di mercato, un vero e proprio braccio di ferro fra l’agente che spinge per la cessione e la società che vuole blindarlo come uno dei perni del nuovo ciclo firmato Antonio Conte, ha appenato il. Diha ricevuto l’autorizzazione della Federazione Italiana Gioco Calcio are Coverciano per motivi familiari. A confermarlo è stata la stessa FIGC che ha dichiarato in una nota: “Giovanni Diha svolto individualmente in mattinata il programma di lavoro previsto ed è stato poi autorizzato are il raduno per impegni familiari“. L'articolo, DiilstaCalcioWeb.