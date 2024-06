Borderlands | Édgar Ramírez paragona il film alla sbornia dopo una sbornia

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 1 giugno 2024)iluna” Finalmente l’universo caotico della serie di videogiochista per arrivare sul grande schermo. L’atteso adattamento di Eli Roth, con Cate Blanchett e Kevin Hart nei panni degli originali cacciatori di caveau Lilith e Roland, uscirà nelle sale il prossimo agosto e concluderà una saga quasi decennale per portare in vita i personaggi di Gearbox.si opporrà all’eccentrico gruppo di strampalati su Pandora nel ruolo di Atlas, descritto come “il più potente S.O.B. dell’universo” e padre della ragazza scomparsa che hanno il compito di salvare. In vista del suo ruolo di cattivo, ha dato a Steve Weintraub di Collider un breve teaser di ciò che ci si può aspettare dal“stravagante” e “gonzo” durante un’intervista al Festival di Cannes per Emilia Pérez.