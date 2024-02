Arrestato 23enne per spaccio di hashish a 10 euro sul lungomare del centro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pescara - Un giovane è statonella giornata di ieri mentre spacciava droga suldelcittà. La polizia ha notato ilsu un tratto di spiaggia libera, dove è stato avvicinato da un altro individuo con il quale ha scambiato qualcosa con un movimento rapido. Gli agenti hanno bloccato i due e, durante la perquisizione, hanno scoperto che il giovane aveva oltre 30 dosi digià confezionate per lo, insieme a 90ritenuti provento dell'attività illecita. L'arresto è avvenuto dopo che il giovane ha cercato invano di sfuggire agli agenti, mostrando un atteggiamento ostile e non collaborativo. È emerso che aveva appena venduto una dose diper dieci. L'operazione rientra in un ...