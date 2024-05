Chiara Ferragni ha nuovo flirt? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si tratterebbe del fresco vincitore degli Internazionali di Tennis di Romaha trovato unamore? Smentite le voci di un presuntocon Tony Effe e con indiscrezioni su un passato con Achille Lauro spunta unnome. Si tratterebbe non di un cantante, ma di un tennista. Il sito di Fabrizio Corona, sostiene che l’influencer abbia una storia con il tennista e fresco vincitore degli Internazionali di tennis di Roma Alexander Zverev. Sul sito si legge: “E se la presunta nuova fiamma di Fedez è Ludovica di Gresy, adesso possiamo comunicarvi in esclusiva chepotrebbe aver uncon Alexander Zverev, il tennista numero 4 del mondo. E non lo diciamo per fare hype, ci sono diversi indizi ce lo fanno pensare…”. Leggi ...