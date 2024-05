Mandato di cattura per Benjamin Nethanyau dall’Aja | Crimini contro l’umanità

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, ha richiesto undi arresto per il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant. Khan ha dichiarato che ci sono “ragionevoli elementi” per sostenere che Netanyahu abbia commessodi guerra e. Questa richiesta segue le accuse relative alla condotta delle forze israeliane durante il conflitto a Gaza. Il ministro israeliano della Difesa, Benny Gantz, ha risposto duramente alla richiesta, definendola un esempio di “cecità morale”. Gantz ha sottolineato che, secondo lui, la richiesta del procuratore equipara ingiustamente Israele ad Hamas, un’organizzazione che molti paesi considerano terroristica. Il colloquio Netanyahu-Gallant Nel contesto delle tensioni in corso, il Consigliere per la ...

(Adnkronos) – urne aperte oggi, giovedì 2 maggio, a Londra per le elezioni del sindaco , con Sadiq Khan che cerca il terzo mandato consecutivo. A otto anni di distanza dal primo successo, l'esponente laburista – sulla scia dei sondaggi che anche a ...

Conferma senza sorprese (ma con meno vantaggio del previsto) per il laburista Sadiq Khan come sindaco della Grande Londra , principale poltrona in palio alle elezioni amministrative in Gran Bretagna, dove negli ultimi giorni si è votato per la guida ...

19.25 Nuova sconfitta elettorale per i conservatori alle amministrative britanniche. Il laburista Sadiq Khan conquista il suo Terzo mandato come sindaco di Londra . Era la principale sfida delle amministrative per la guida di 11 aree metropolitane. ...

