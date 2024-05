Ultime Notizie Roma del 20-05-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2024)Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio il presidente iraniano ebrei Raisi è morto nell’incidente che ha coinvolto l’elicottero sul quale viaggiava insieme al torace lo conferma dopo ore di ricerche è arrivata dalla Mezzaluna Rossa iraniana paesi il ministro degli Esteri o sei a Mirabilandia il governatore della provincia iraniana dell’Azerbaijan orientale altri funzionari e guardie del corpo a bordo del velivolo avevano partecipato all’inaugurazione di una diga sul fiume aras quando l’elicottero si è schiantato in una remota area della provincia dell’Azerbaijan orientale si apre una settimana che Si annuncia decisiva per l’inchiesta sulla corruzione in Liguria in programma per la giornata di oggi le copie forensi di telefoni PC e altri dispositivi del Presidente della Regione Giovanni Toti le edizioni di ...