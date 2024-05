La vita di Guglielmo Marconi - quali sono le sue invenzioni e perché ha vinto il Nobel per la Fisica

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ricordato in tutto il mondo come il "padre della radio",è stato il primo italiano a ricevere il Premioper la. I suoi esperimenti sulle onde elettromagnetiche lo portarono poco più che ventenne a realizzare il primo dispositivo radio in grado di trasmettere segnali a distanza di chilometri, segnando di fatti la nascita della telegrafia senza fili. In occasione del 150° anniversario della sua nascita, ripercorriamo le tappe salienti della sua, come uomo e come scienziato.

