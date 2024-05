Perché la Corte penale internazionale ha chiesto l’arresto di Netanyahu e dei leader di Hamas

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il procuratore capo della Cpi hail mandato d'arresto per Benjamine per il capo diYayha Sinwar. Le richieste di mandati riguardano anche altri duedie il ministro degli Esteri israeliano Yoav Gallant. I reati di cui sono accusati sono "crimini di guerra" e "crimini contro l'umanità". Ecco cosa si legge nel mandato d'arresto.

