Fi: Battilocchio, 'con ritorno Cangemi si rafforza squadra azzurra' - Fi: Battilocchio, 'con ritorno cangemi si rafforza squadra azzurra' - Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "La comunità provinciale di Forza Italia è davvero lieta di accogliere Pino cangemi nella grande squadra azzurra. Pino ha un forte radicamento territoriale e tanti amminist ...

Allarme gabbiani a Roma: “Più di 30 chiamate da chi non sa come difendersi”. I consigli dell’esperta - Allarme gabbiani a Roma: “Più di 30 chiamate da chi non sa come difendersi”. I consigli dell’esperta - A Roma è allarme gabbiani. Sono in crescita le segnalazioni, “oltre 30 a settimana “, da parte di cittadini che non sanno come difendersi dagli attacchi sempre più frequenti di questi animali, in ques ...

Patti Basket, le selezioni Under 17 e 19 approdano alle Final Four regionali - Patti Basket, le selezioni Under 17 e 19 approdano alle Final Four regionali - Questi i nomi dei ragazzi: Sasha Lembo, Gabriele Giuseppe Buttò, Gabriele Serraino, Samuele Sidoti, Francesco Casamento, Nunzio Di Santo Andrea Contaldo, Mattia Longo, Vincenzo cangemi ... su quattro ...