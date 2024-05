Violenza - donna denuncia un uomo dopo una lite

(Di lunedì 20 maggio 2024) Arezzo, 20 maggio 2024 – Ad Arezzo unahato il compagno accusandola di averla violentata. È accaduto ieri sera fra due senza fissa dimora che hanno avuto una. Le grida hanno attirato i passanti che hanno avvisato la polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti che, stando a quanto emerge, hanno trovato lastesa a terra e l'vicino a lei. Laavrebbe riferito che, da tempo, il compagno, in preda all'alcol, l'avrebbe picchiata e violentata. Per l'è scattata lapersessuale, lesioni e percosse mentre laè stata trasportata in ospedale ad Arezzo e presa in carico dal 'codice rosà per le violenze sessuali.

