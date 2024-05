Ladri in casa di Matteo Salvini - l’obiettivo era la cassaforte

(Di lunedì 20 maggio 2024), che nelle ultime settimane ha avuto modo di polemizzare su Macron dopo aver paventato l’ipotesi di un intervento diretto in Ucraina, ha avuto una brutta sorpresa questa mattina. Alcuniinfatti hanno fatto irruzione nel suo appartamento romano, anche se per il momento non si sa se e cosa i malviventi siano riusciti a portare via.indiSecondo la ricostruzione isarebbero entrati indel vicepremier alla Farnesina nella notte tra domenica 19 maggio e lunedì 20 maggio. Il leader della Lega non era presente in, un’informazione di cui probabilmente i malviventi erano a conoscenza per agire indisturbati. Tuttavia i vicini dihanno ...

Ladri nella notte nella casa Roma na del vice premier Matteo Salvini . Sarebbero entrati nell'abitazione approfittando del fatto che all'interno non c'era nessuno. Dalle prime informazioni pare non siano riusciti ad aprire la cassaforte. L'allarme è ...

Paura per Matteo Salvini: ladri in casa nella notte a Roma, all’intero non c’era nessuno - Paura per Matteo salvini: ladri in casa nella notte a Roma, all’intero non c’era nessuno - Sventato pericolo per Matteo salvini a Roma: nella casa del vicepremier e leader della Lega sono entrati i ladri ...

Ladri in casa di Matteo Salvini - ladri in casa di Matteo salvini - ladri in casa del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo salvini. La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata ieri sera, poco prima di mezzanotte. L’episodio è avvenuto a Roma, in zo ...

A ROMA - Ladri nella casa di Matteo Salvini, ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto - A ROMA - ladri nella casa di Matteo salvini, ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto - ladri nella notte nella casa romana del vicepremier Matteo salvini. Sarebbero entrati nell'abitazione approfittando del fatto che all'interno non c'era nessuno. Dalle prime informazioni pare non siano ...