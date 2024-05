Il Manchester United apprende il prezzo per l’obiettivo estivo mentre viene discusso un accordo di scambio | rapporto

(Di lunedì 20 maggio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilsi sta preparando per un’estate impegnativa, con Sir Jim Ratcliffe pronto a lasciare una grande impronta sulla squadra nella sua prima finestra di mercato al club. I Red Devils hanno appena completato la peggiore stagione da quando è stata istituita la Premier League, finendo ottavi e registrando una differenza reti negativa per la prima volta. Sir Jim Ratcliffe e la sua squadra Ineos guideranno la finestra di trasferimento del club per la prima volta quest’estate dopo che l’acquisto di minoranza del miliardario è stato confermato all’inizio di quest’anno. È stata una stagione difficile per Ten Hag e il Man(Credito immagine: Getty Images)E sembra essere impegnativo, poiché il club si imbarca in una sorta di processo di ricostruzione. Un giocatore ...

Il video con gli Highlights e i gol di Brighton-Manchester United 0-2, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Non c’è nulla in palio, ma per i padroni di casa è la partita dell’addio di De Zerbi. I Red ...

Il Manchester United sta per chiudere una stagione fallimentare, con un'ultima ancora di salvataggio rappresentata dalla finale di FA Cup contro il City. André Onana fa i nomi contro cui accanirsi.Continua a leggere

Le ultime sugli stipendi dei calciatori del Manchester United dopo la stagione deludente in Premier League La pessima stagione del Manchester United , chiusa al sesto posto in classifica in Premier League, costerà cara ai calciatori. Secondo quanto ...

7 idee di big per il futuro di Roberto De Zerbi - 7 idee di big per il futuro di Roberto De Zerbi - Un futuro tutto da scrivere. Dopo l'avventura al Brighton Roberto De Zerbi potrebbe diventare un'ipotesi valida per molte big europee.

Manchester City, Guardiola show e record: è il primo a vincere 4 campionati di fila in Premier ma poi annuncia il probabile addio - manchester City, Guardiola show e record: è il primo a vincere 4 campionati di fila in Premier ma poi annuncia il probabile addio - Stagione da record per il manchester City e Guardiola, il tecnico però durante i festeggiamenti annuncia il suo probabile addio dal club.

Manchester United, ottavo posto e addio Europa: è la peggior stagione degli ultimi 30 anni - manchester united, ottavo posto e addio Europa: è la peggior stagione degli ultimi 30 anni - Il manchester united ha chiuso il campionato all'ottavo posto, fuori da tutte le competizioni europee. Un vero e proprio record negativo.