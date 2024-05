(Di lunedì 20 maggio 2024) Commozione a Santa Maria in Montesanto, conosciuta come la chiesa degli Artisti, indela Roma per idiDi. Il giornalista è morto a 68 anni a causa di un mesotelioma. In tanti sono andati a rendergli omaggio per l'ultimo saluto. Indelsono arrivati l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, il direttore generale Giampaolo Rossi e la presidente Marinella Soldi, oltre ai colleghi giornalisti Bruno Vespa, Francesco Giorgino, Alberto Matano e al presidente dell'Ordine sei giornalisti del Lazio, Guido D'Ubaldo.

È il giorno dei funerali di Franco Di Mare . Il giornalista è morto a 68 anni per una forma molto aggressiva di tumore, il mesotelioma. Per qualche ora le polemiche sul...

Si svolgeranno oggi , lunedì 20 maggio, a Roma i funerali di Franco Di Mare . Inizieranno alle ore 14, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (chiesa degli Artisti) in piazza del Popolo. A comunicarlo è stata la famiglia dello storico inviato e ...

A Roma sono iniziati i funerali di Franco Di Mare - A Roma sono iniziati i funerali di franco Di Mare - La cerimonia è in corso a Santa Maria in Montesanto, conosciuta come la chiesa degli Artisti, a piazza del Popolo a Roma ...

Funerali Franco Di Mare, folla commossa e volti noti in piazza del Popolo - funerali franco Di Mare, folla commossa e volti noti in piazza del Popolo - Commozione a Santa Maria in Montesanto, conosciuta come la chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma per i funerali di franco Di Mare. Il giornalista è morto a 68 anni a causa di un ...

Mondo della musica in lutto, è morto il dj e vocalist Franchino - Mondo della musica in lutto, è morto il dj e vocalist Franchino - È morto a 71 anni Franchino, al secolo Francesco Principato, storico dj e vocalist conosciuto in tutta Italia e all'estero. L'annuncio è stato dato dalla famiglia sui social, spiegando che i funerali ...