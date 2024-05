Neonato trovato morto su nave da crociera - mamma accusata di omicidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Porto Santo Stefano (Grosseto), 20 maggio 2024 – Unè statosenza vita su unadamentre l’imbarcazione era in sosta di fronte alle coste dell’Argentario, in zona Porto Santo Stefano. Il piccolo è stato partorito da una cameriera dellache adesso è in stato di fermo per. La scoperta è avvenuta nella serata di domenica intorno alle 19. Sono stati chiamati i carabinieri che dopo le indagini hanno proceduto al fermo. Il feto era nella cabina della donna, cabina che divideva con altre due colleghe.