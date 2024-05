Proiettile urta finestra e finisce sulla testa di un ragazzino | indagano i Carabinieri

Proiettile vagante penetra in un’abitazione di Napoli, colpisce un tredicenne senza ferirlo - proiettile vagante penetra in un’abitazione di Napoli, colpisce un tredicenne senza ferirlo - Contesto: Una serata tranquilla si è trasformata in un'esperienza da brividi per una famiglia di Napoli, nella zona di Materdei, quando un'ogiva di proiettile ...

