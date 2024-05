Castel Volturno - questa sera la presentazione ufficiale di Cesare Diana

(Di lunedì 20 maggio 2024). Entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale adalle ore 20.00 si terrà, presso l’Auditorium della Chiesa di Santa Maria del Mare a Pinetamare, ladel candidato sindaco. L’aspirante fascia tricolore, esporrà insieme alla sua coalizione il Progetto per, programma stilato di concerto con cittadini, commercianti e associazioni. Durante lata interverranno i candidati delle diverse liste in appoggio al noto professionistalano.

(Adnkronos) – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in una struttura ricettiva di Pinetamare, a Castel Volturno , in provincia di Caserta. Un 15enne di Capua si è tuffa to in piscina ed è morto, probabilmente stroncato da un malore o da una ...

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’indagine per accertare le cause della morte di Cristian Caruso il 15enne annegato ieri nella piscina privata di un condominio di Castel Volturno (Caserta), in località Pinetamare. Cristian morto ...

TWEET SSCN - Il Napoli in vista del match contro il Lecce: "Ultima settimana di allenamenti" - TWEET SSCN - Il Napoli in vista del match contro il Lecce: "Ultima settimana di allenamenti" - "Ultima settimana di allenamenti prima della fine della stagione", scrive su X la SSC Napoli pubblicando alcuni scatti da castel volturno in vista dell'ultimo match stagionale contro il Lecce. Last we ...

IL RICONOSCIMENTO - Il "Premio Eccellenze del Sud" celebra il Sud del Mondo: doppia premazione a Victor Hugo Morales e a Diego Moreno - IL RICONOSCIMENTO - Il "Premio Eccellenze del Sud" celebra il Sud del Mondo: doppia premazione a Victor Hugo Morales e a Diego Moreno - Il prossimo 19 luglio gli spazi di Villa Signorini ad Ercolano – in provincia di Napoli – ospiteranno la X edizione del Premio Eccellenze del Sud: un’edizione davvero speciale, idealmente inaugurata d ...

Tragedia a Villa Literno, morto Dimitri Iannone dal Collegio all’università: chi era il giovane - Tragedia a Villa Literno, morto Dimitri Iannone dal Collegio all’università: chi era il giovane - Si chiama Dimitri Tammaro Iannone, il 25enne morto nell’incidente stradale la notte fra sabato e domenica sulla via Villa Literno a castel volturno. Nello schianto sono deceduti anche altri due ragazz ...