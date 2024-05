TNA | C’è stato un cambio di titolo nei recenti tapings TV di Newport – SPOILER

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’ex star WWE AJ Francis attualmente impiegata in modo costante da TNA e NWA, ha vinto il suo primodurante le registrazioni di iMPACT nella giornata di ieri, 19 maggio. Francis ha sconfitto Laredo Kid conquistando il Digital Media Title in quel MegaCorp Pavilion di, Kentucky. Laredo era riuscito a sua volta a superare Crazzy Steve nel Countdown to Rebellion nel Palms di Las Vegas lo scorso 20 aprile. E ora che il Digital Media è attorno alal vita di AJ, chissà se verrà messo in palio per dare lustro alla faida con Joe Hendry che ha già vinto quella cintura in passato.