VIDEO Fumo dai garage - due famiglie evacuate ad Avellino

Momenti di apprensione in pieno centro di. Nella tarda mattinata, una densa nuvola disi è sprigionato dai locali sotterranei a servizio di condomini ed esercizi commerciali su Corso Vittorio Emanuele. Il, prodotto dal surriscaldamento degli impianti dell'aria condizionata, ha invaso l'esterno e anche il più vicino condominio. Precauzionalmente duesono state fatte evacuare. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i locali e impedito che potesse innescarsi un incendio. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di due ore.

