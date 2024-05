Cremonese - i CONVOCATI per i playoff contro Catanzaro | la scelta su Ravanelli e Picke - c’è un’ASSENZA pesante

Il pareggio di Bari e la contemporanea sconfitta del Venezia a Catanzaro hanno dato al Parma di Pecchia la matematica certezza del ritorno in serie A con due gare di anticipo. Una promozione meritata per i ducali, che hanno dominato questo torneo ...

I convocati per la sfida di domani con il Catanzaro: Collocolo assente, ma tornerà per il ritorno - I convocati per la sfida di domani con il Catanzaro: Collocolo assente, ma tornerà per il ritorno - cremonese in campo al “Ceravolo”, martedì 21 maggio contro il Catanzaro nella semifinale di andata dei playoff del Campionato di Serie BKT: kick off alle 20.30. Sono stati convocati i seguenti grigior ...

Fagioli, la lunga rinascita dopo la squalifica: la Juve e lo sguardo di Motta - Fagioli, la lunga rinascita dopo la squalifica: la Juve e lo sguardo di Motta - Il centrocampista torna tra i convocati. Out da sette mesi, si è sempre allenato. Prosegue la terapia per la ludopatia, dal club grande fiducia: rinnovo sino al 2028 ...

