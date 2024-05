Elezioni 2024 - Lendinara al voto | sfida tra Francesca Zeggio e Sergio Monzon

(Di lunedì 20 maggio 2024)(Rovigo), 18 maggio- Si apre la corsa per la nuova amministrazione di. Il Comune da 11.457 abitanti va all’8 e 9 giugno per eleggere proprio sindaco, oltre ai 16 consiglieri comunali. La giornata di sabato 11 maggio, ultimo giorno di presentazione liste, ha definito in maniera formale tutti i candidati. Due candidati alla carica di sindaco, complessivamente due liste civiche e 32 candidati consiglieri comunali. Unache porterà a eleggere il successore del sindaco uscente Luigi Viaro dopo due mandati: in corsa ci sono l’assessora uscentee lontecon la lista Obiettivi comuni...

