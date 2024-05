Sarah Toscano - Sexy Magica continua a scalare la classifica Spotify

Sarah Toscano ha trionfato ad Amici 23. La cantante di Vigevano si gode la vittoria nel talent di Maria De Filippi, dal quale sono passate artiste che dominano la scena in Italia, come Anna lisa, Emma...

Amici 23: Marisol si svela sul ritorno nel talent, New York e Petit - Amici 23: Marisol si svela sul ritorno nel talent, New York e Petit - Dopo aver vinto nella categoria danza, la ballerina si svela tra i problemi al ginocchio, la storia con Petit e il suo futuro ...

Marisol Castellanos: «Prima di Amici ho dovuto rinunciare alla danza a causa della malattia. Se volerò a New York Chissà» - Marisol Castellanos: «Prima di Amici ho dovuto rinunciare alla danza a causa della malattia. Se volerò a New York Chissà» - 8% di share su Canale 5 - dietro la cantante sarah toscano, ha imparato presto ad affrontare gli ostacoli che la vita può metterti davanti, nonostante i 18 anni appena compiuti: «Avevo sette anni ...

Sarah Toscano dopo la vittoria di Amici 23: 'Sanremo 2025 Mi farebbe piacere' - sarah toscano dopo la vittoria di Amici 23: 'Sanremo 2025 Mi farebbe piacere' - sarah toscano è la vincitrice di Amici 23. In un'intervista rilasciata a TvBlog la cantante ha rivelato come spenderà il montepremi di 157.000 mila euro e ha parlato dei progetti per il futuro. Sebben ...